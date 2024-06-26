В Ростовской области мама сурикатов отказалась от новорожденных малышей

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В Ростовской области в Южном парке «Малинки» мама новорожденных сурикатов отказалась от детей. Об этом сообщили работники парка в социальных сетях.Новорожденные малыши остались без мамы еще в начале апреля. Три мальчика и две девочки оказались в заботливых руках работников парка. Они решили заботиться о детенышах и заменить им маму.Поначалу они кормили их специальным кошачьим молоком. Спустя месяц сурикаты смогли уже кушать мучного червя. Сейчас они достаточно подросли и научились самостоятельно есть сырое мясо и насекомых.Заботливые работники парка даже приучили сурикатов к команде. Когда они издают специальный секретный сигнал, все детеныши подбегают к ноге.Каждый малыш имеет свой неповторимый характер. Мальчики шустрые и любят похулиганить. А девочки более осторожные. Например, одна из них относится к людям с опаской, а другая очень доверяет и любит ласку.