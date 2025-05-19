С 1 июня некоторым ростовским пенсионерам повысят пенсию

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В июне текущего года отдельные категории российских пенсионеров увидят увеличение своих выплат. Это коснется, в частности, пожилых людей с инвалидностью первой группы, а также тех, кто достиг 80-летнего возраста.Депутат Государственной Думы Светлана Бессараб, член комитета по социальной политике и делам ветеранов, сообщила "Ленте.ру" о предстоящих изменениях в пенсионном обеспечении, которые коснутся определенных категорий граждан.Напомним, что с начала 2025 года общая индексация пенсий составила 9,5 процента. Например, если пенсия составляет 20 000 рублей, то прибавка составит 1 900 рублей каждый месяц.Таким образом, в июне увеличенные размеры пенсий будут начислены некоторым группам россиян. Среди них граждане почтенного возраста, имеющие первую группу инвалидности, а также пенсионеры, отмечающие восьмидесятилетний юбилей.Начиная с мая следующего года, пенсионеры, достигшие 80 лет, смогут рассчитывать на удвоенную фиксированную выплату к их страховой пенсии. Это приведет к увеличению их ежемесячного дохода на 8728 рублей 73 копейки.Аналогичная доплата полагается и инвалидам I группы, при условии, что инвалидность была установлена до конца мая 2025 года.Стоит отметить, что перерасчет пенсий будет произведен автоматически, без необходимости обращения в Социальный фонд России или предоставления каких-либо документов. Информация о достижении необходимого возраста будет поступать в систему через органы записи актов гражданского состояния.