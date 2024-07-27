С 1 августа в Ростовской области откроют охоту на волка и шакала

Фото: Минприроды РО.

В Ростовской области с 1 августа будет разрешено охотиться на волков и шакалов. Губернатор издал распоряжение, которым установлены сроки охоты в регионе.Согласно документу, охота на этих хищников будет разрешена на протяжении семи месяцев, до 31 марта 2025 года.Также с 5 августа разрешается охота с подружейными собаками на полевую и степную дичь, включая перепела, голубя и горлицу. Охота будет длиться до 28 (29) февраля, в течение единого непрерывного периода не менее 150 дней. С 10 августа откроется охота с подружейными собаками на водоплавающую дичь, включая гуся.Рекомендуемые патроны для охоты:- для волка и шакала — нарезной или гладкоствольный патрон с картечью № 6, 2;- для степной и полевой дичи — гладкоствольный патрон с дробью № 10, 9, 7;- для водоплавающей дичи — гладкоствольный патрон с дробью № 7, 5, 3.