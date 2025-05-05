Руководителя Центра управления полетами из Ростова подозревают в коммерческом подкупе

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Руководитель Центра управления полетами стал фигурантом уголовного дела о коммерческом подкупе. Об этом сообщили в Управлении ФСБ по Ростовской области.В 2022 году из-за ограничений авиационная эскадрилья из ростовского аэропорта была переведена в Минеральные Воды и Сочи. Тогда руководитель донской группы разработал схему для увеличения своего дохода.По данным ведомства, он искусственно удлинял маршруты для пилотов, что приводило к увеличению их заработной платы. Взамен руководитель Центра получал денежное вознаграждение от подчиненных. За период с 2022 по 2024 годы он заработал около 1,5 миллиона рублей.В отношении руководителя группы возбуждено уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп». В настоящее время ведется поиск всех лиц, причастных к преступлению.