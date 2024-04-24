Ростовский зоолог рассказал, как лихорадка Ку влияет на здоровье человека

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В Ростовской области выявлен первый в этом году случай заражения лихорадкой Ку. Он был зафиксирован у жителя Ремонтненского района, которого укусил клещ. Зоолог Павел Айгишев из парка "Малинки" рассказал DonDay об особенностях и опасности заболевания.Ку-лихорадка (коксиеллез) - это острое или хроническое заболевание. Болезнь относится к микроорганизмам, необычайно устойчивым к окружающей среде и различным физическим и химическим воздействиям, в том числе к дезинфицирующим средствам. Хлорирование воды и кипячение в течение 10 минут убивает возбудителя.По словам специалиста, заболеваемость лихорадкой в донском регионе низкая. Число случаев заболевания не превышает 50 в год. Инфекция может передаваться через укусы кровососущими насекомыми.- Заразиться могут люди, ухаживающие за крупным и мелким рогатым скотом. Опасные микроорганизмы также могут переноситься любимыми домашними животными - собаками, кошками и кроликами. Кроме того, болезнь может передаваться через загрязненные корма и животное сырье (кожу, шерсть и мясо), - говорит зоолог. - У животных, зараженных лихорадкой Ку, возбудитель выделяется с молоком, фекалиями и мочой. Поскольку животное передает инфекцию бессимптомно, не сразу можно понять, заболело оно или нет. В результате люди могут легко заразиться лихорадочными заболеваниями.У людей же болезнь начинается с внезапного повышения температуры, головной боли и недомогания. Большинство пациентов жалуются на боли в глазах, суставах и мышцах, тошнота встречается реже. При обнаружении лихорадки и немедленном начале лечения выздоровление наступает в течение одной-двух недель.По мнению специалистов, серьезными последствиями лихорадки Ку являются поражение внутренних органов, например пневмония, гепатомегалия (увеличенная печень) и брадикардия. Однако это редкие случаи.Кроме того, в донском регионе зарегистрировано два случая Крымской геморрагической лихорадки от укусов клещей.