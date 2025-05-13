Ростовский суд приговорил мужчину к 17 годам колонии за терроризм
Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Андрея Сереженко. Его обвинили по статьям: «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей и боеприпасов», а также «Акт международного терроризма».
Судом установлено, что в июне 2022 года группа лиц оказалась не согласна с проведением специальной военной операции. Они хотели подорвать автомобиль начальника УСИН по Херсонской области. Один из них привлек к делу Сереженко. 18 июня мужчина получил от участника сговора ключи от машины, на которой планировал отвезти его для совершения подрыва. Умысел удалось реализовать.
В результате взрыва потерпевший получил тяжкий вред здоровью. Кроме того, гибели были подвергнуты и другие граждане.
- После взрыва Сереженко вернулся за участником преступного сговора, который пострадал при осуществлении взрыва, отвез его в безопасное место и оказал ему медпомощь, - сказано в сообщении.
Его приговорили к наказанию в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Первые два года он проведет в тюрьме. Также ему положен штраф на сумму 300 тысяч рублей.