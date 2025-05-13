Ростовский суд приговорил мужчину к 17 годам колонии за терроризм

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Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Андрея Сереженко. Его обвинили по статьям: «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей и боеприпасов», а также «Акт международного терроризма».Судом установлено, что в июне 2022 года группа лиц оказалась не согласна с проведением специальной военной операции. Они хотели подорвать автомобиль начальника УСИН по Херсонской области. Один из них привлек к делу Сереженко. 18 июня мужчина получил от участника сговора ключи от машины, на которой планировал отвезти его для совершения подрыва. Умысел удалось реализовать.В результате взрыва потерпевший получил тяжкий вред здоровью. Кроме того, гибели были подвергнуты и другие граждане.- После взрыва Сереженко вернулся за участником преступного сговора, который пострадал при осуществлении взрыва, отвез его в безопасное место и оказал ему медпомощь, - сказано в сообщении.Его приговорили к наказанию в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Первые два года он проведет в тюрьме. Также ему положен штраф на сумму 300 тысяч рублей.