Ростовский суд оставил в СИЗО пару, которая прокрутила дочь через мясорубку

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Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону оставил в СИЗО пару, которая обвиняется в убийстве собственной дочери. Анастасия и Яков Майборода останутся в СИЗО как минимум еще на месяц, до 28 февраля.История произошла в конце апреля на улице Платона Кляты. Во время ссоры между супругами местный предприниматель Яков Майборода ударил дочь ногой, от чего она умерла. Супруги решили спрятать тело и инсценировать пропажу девочки.По версии следствия, они прокрутили труп малышки через мясорубку, фарш расфасовали по пакетам и сложили в морозилку. Во время разговора с правоохранителями о пропаже девочки полицейских смутила кровь на холодильнике. Так и открылась жуткая правда.Пару задержали там же. Повидавшие всякое следователи едва сдерживали себя, забирая на экспертизу пакеты с расчлененным трупом и мясорубку...