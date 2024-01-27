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Ростовский суд оставил в СИЗО пару, которая прокрутила дочь через мясорубку

Ростовский суд оставил в СИЗО пару, которая прокрутила дочь через мясорубку
Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону оставил в СИЗО пару, которая обвиняется в убийстве собственной дочери. Анастасия и Яков Майборода останутся в СИЗО как минимум еще на месяц, до 28 февраля.

История произошла в конце апреля на улице Платона Кляты. Во время ссоры между супругами местный предприниматель Яков Майборода ударил дочь ногой, от чего она умерла. Супруги решили спрятать тело и инсценировать пропажу девочки.

По версии следствия, они прокрутили труп малышки через мясорубку, фарш расфасовали по пакетам и сложили в морозилку. Во время разговора с правоохранителями о пропаже девочки полицейских смутила кровь на холодильнике. Так и открылась жуткая правда.

Пару задержали там же. Повидавшие всякое следователи едва сдерживали себя, забирая на экспертизу пакеты с расчлененным трупом и мясорубку...
Фото: Соцсети.
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