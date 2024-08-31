Ростовский облсуд смягчил наказание мужчине за убийство собутыльника

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Ростовский областной суд смягчил наказание 63-летнему мужчине, который зарезал собутыльника. Вячеслава Павлова обвинили по статье «Убийство».Жуткая история берет свое начало весной 2023 года. В ночь на 16 мая в Белой Калитве Вячеслав выпивал с приятелем алкоголь. Во время застолья разговор зашел не в то русло. Слово за слово, и между мужчинами вспыхнул конфликт, который перерос в драку. Схватив нож, товарищ стал угрожать Павлову расправой. Вячеслав выхватил острый предмет и несколько раз вонзил его в шею собутыльнику.Когда мужчина осознал, что натворил, он решил спрятать тело. Вячеслав завернул его в покрывало, надел на туловище и ноги два огромных мусорных мешка, оттащил труп к колодцу и сбросил. Когда убитый не вернулся домой, родственники забили тревогу и написали заявление в полицию. Спустя две недели Павлов самостоятельно пришел в отделение, где во всем сознался.Белокалитвинский городской суд приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Сторона защиты, не согласившись с приговором, подала апелляцию в вышестоящую инстанцию с требованием смягчить наказание. Ростовский областной суд выслушал доводы и скостил срок на полгода.