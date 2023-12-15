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Ростовский НИИ радиосвязи попал под санкции Японии

Ростовский НИИ радиосвязи попал под санкции Японии
Ростовский научно-исследовательский институт радиосвязи попал под санкции Японии. Информацию об этом опубликовал МИД Японии 15 декабря.

В санкционные списки попали 57 организаций из России. Ограничение ввели против Ростовского НИИ радиосвязи, Казанского порохового завода, Брянского автомобильного завода и других учреждений.

Также запрещен импорт непромышленных алмазов из России.

Санкции, в том числе, введены против некоторых организаций из Армении, Белоруссии, ОАЭ, Узбекистана и Сирии.
Фото: яндекс.карты
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