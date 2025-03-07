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Ростовский музей искусств на Пушкинской отреставрируют за 58 млн

Ростовский музей искусств на Пушкинской отреставрируют за 58 млн
В Ростове-на-Дону отреставрируют особняк С. В. Петровой. Работы обойдутся в 58,3 млн рублей. Информация появилась на сайте госзакупок.

Особняк расположен на Пушкинской, 115 и был построен в 1898 году. В конце XIX века начальник Владикавказской железной дороги пообещал подарить здание адвокату, который выиграет судебный процесс о приобретении земли под линии. Дело выиграл ростовский юрист Аполлон Петров, и особняк стал его собственностью.

С 1898 года в доме жил адвокат Петров с семьёй, а с 1913 года здание официально перешло к его жене Софье. С 1959 года в особняке находится Ростовский областной музей изобразительных искусств.

Заказчиком реставрации выступает музей. Завершить работы планируют к концу октября.
Фото: соцсети
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