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Каскадер Евгений Чеботарев проведет Новый год в «Мерседесе» под землей

Каскадер Евгений Чеботарев проведет Новый год в «Мерседесе» под землей
Каскадер из Ростова проведет новогоднюю ночь в салоне «Мерседеса» под землей. Снимки он опубликовал 31 декабря.

По задумке Чеботарева, он должен заехать на «Мерседесе» в глубокую яму. Затем машину вместе с ним закопает экскаватор. Под землей он будет находиться прямо в новогоднюю ночь.

- Я закопал себя. Новый год в земле. Всех люблю. Пока, - пишет Чеботарев.

Также каскадер подчеркнул, что ему могут понадобиться кислородный баллон и спальник, чтобы не замерзнуть. Сможет ли Чеботарев провести какое-то время в машине, пока не ясно. Он сообщит об этом позже.
Фото: Соцсети.
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