Каскадер Евгений Чеботарев проведет Новый год в «Мерседесе» под землей

Фото: Соцсети.

Каскадер из Ростова проведет новогоднюю ночь в салоне «Мерседеса» под землей. Снимки он опубликовал 31 декабря.По задумке Чеботарева, он должен заехать на «Мерседесе» в глубокую яму. Затем машину вместе с ним закопает экскаватор. Под землей он будет находиться прямо в новогоднюю ночь.- Я закопал себя. Новый год в земле. Всех люблю. Пока, - пишет Чеботарев.Также каскадер подчеркнул, что ему могут понадобиться кислородный баллон и спальник, чтобы не замерзнуть. Сможет ли Чеботарев провести какое-то время в машине, пока не ясно. Он сообщит об этом позже.