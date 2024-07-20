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Ростовский художник пишет пейзажи без кисти

Ростовский художник пишет пейзажи без кисти
Ростовский художник пишет пейзажи без кисти. Молодой человек наносит на холст более 300 000 мазков с помощью мастихина, причем каждый мазок появляется на картине отдельно. Корреспондент DonDay пообщался с Юрием Джинамалиевым, чтобы узнать больше о технике художника.

Юрий занимается живописью уже 18 лет. Начинал он с акварели и пастели. Затем начал писать в стилях импрессионизма, экспрессионизма, пуантилизма и реализма. В конце концов это превратилось в одну из техник художника.
На картинах изображены городские, морские и горные пейзажи. Ростовский художник пишет маслом на холсте без использования кисти.

- Каждый мазок пишется отдельно, а холст имеет большой размер. Мое творчество - это красота и любовь к жизни, восхищение природой, доброта и искренность, счастливые воспоминания и вера в светлое будущее, - поделился художник.

Молодой человек черпает вдохновение в работах таких известных художников, как Клод Моне, Жорж Сёра, Винсент Ван Гог и Эдгар Дега. Юрий часто путешествует и пишет свои картины, основываясь на впечатлениях от новых мест.

В коллекции ростовчанина – более 50 картин. Молодой человек привлекает многих своей техникой и умением владеть мастихином. Ведь это на самом деле ювелирная работа - наносить мазки так, чтобы картина не пострадала, а на холсте их остались сотни тысяч.
Фото: Юрий Джинамалиев
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