Фото: Юрий Джинамалиев

Ростовский художник пишет пейзажи без кисти. Молодой человек наносит на холст более 300 000 мазков с помощью мастихина, причем каждый мазок появляется на картине отдельно. Корреспондент DonDay пообщался с Юрием Джинамалиевым, чтобы узнать больше о технике художника.Юрий занимается живописью уже 18 лет. Начинал он с акварели и пастели. Затем начал писать в стилях импрессионизма, экспрессионизма, пуантилизма и реализма. В конце концов это превратилось в одну из техник художника.На картинах изображены городские, морские и горные пейзажи. Ростовский художник пишет маслом на холсте без использования кисти.- Каждый мазок пишется отдельно, а холст имеет большой размер. Мое творчество - это красота и любовь к жизни, восхищение природой, доброта и искренность, счастливые воспоминания и вера в светлое будущее, - поделился художник.Молодой человек черпает вдохновение в работах таких известных художников, как Клод Моне, Жорж Сёра, Винсент Ван Гог и Эдгар Дега. Юрий часто путешествует и пишет свои картины, основываясь на впечатлениях от новых мест.В коллекции ростовчанина – более 50 картин. Молодой человек привлекает многих своей техникой и умением владеть мастихином. Ведь это на самом деле ювелирная работа - наносить мазки так, чтобы картина не пострадала, а на холсте их остались сотни тысяч.