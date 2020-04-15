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Ростовский бизнесмен Иван Саввиди за год разбогател на 100 млн долларов

Ростовский бизнесмен Иван Саввиди за год разбогател на 100 млн долларов
Донской миллиардер Иван Саввиди снова оказался в списке самых богатых людей России. За год бизнесмен поднялся в рейтинге на 3 позиции.

В 2020 году капитал Саввиди составил 1 миллиард 600 миллионов долларов, что на 100 миллионов больше, чем в прошлом году. Со своим достатком ростовчанин разместился на 61-й строчке рейтинга Forbes, улучшив свое состояние по сравнению с 2019-м годом.

В список самых богатых людей в России в 2020 году попал еще один дончанин. Это владелец компании Gloria Jeans Владимир Мельников. Однако достатки его намного меньше, чем у Саввиди. В этом году его состояние составляет 600 миллионов долларов. В рейтинге Forbes миллионер занял 160-ю строчку.

В список самых людей страны Иван Саввиди попал после продажи японской Japan Tobacco фабрики «Донской Табак» за 90 миллиардов рублей.

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