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Ростовские врачи извлекли инородное тело из прямой кишки месячного малыша

Ростовские врачи извлекли инородное тело из прямой кишки месячного малыша
Ростовские врачи извлекли инородное тело из прямой кишки месячного малыша. Инцидент произошел с ребенком 8 июля на улице Таганрогской. Об этом сообщает DonDay.ru.

По данным издания, женщина ставила своему ребенку клизму. Однако в какой-то момент приспособление сломалось. Часть предмета осталась в прямой кишке младенца. Мать малыша вызвала ему скорую помощь.

Медики госпитализировали ребенка в хирургическое отделение. Известно, что врачи уже извлекли инородный предмет из прямой кишки ребенка.

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