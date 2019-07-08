Ростовские врачи извлекли инородное тело из прямой кишки месячного малыша



Ростовские врачи извлекли инородное тело из прямой кишки месячного малыша. Инцидент произошел с ребенком 8 июля на улице Таганрогской. Об этом сообщает DonDay.ru.



По данным издания, женщина ставила своему ребенку клизму. Однако в какой-то момент приспособление сломалось. Часть предмета осталась в прямой кишке младенца. Мать малыша вызвала ему скорую помощь.



Медики госпитализировали ребенка в хирургическое отделение. Известно, что врачи уже извлекли инородный предмет из прямой кишки ребенка.