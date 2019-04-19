Ростовские мастера своими руками создают украшения для ножей



В Ростове группа мастеров создаёт бусины, диски и застёжки для браслетов, а также украшения для ножей. Эти небольшие изделия Никита, Константин, Владимир и Виталий делают собственноручно из латуни. Работа схожа с трудом ювелира, разве что материал не драгоценный.



Всё начинается с разработки дизайна. В основном идеи рождаются случайно.



- Знаете, приходит мысль: «А круто бы было сделать вот это...», - рассказывает Константин, один из умельцев. - Так, например, мы сделали Венома, дедушку Ленина, Чеширского кота.







После зарождения идеи мастера приступают к её непосредственной реализации. Раньше они работали только с 3D-моделями, сделанными на компьютере. Сейчас стали обращаться к скульптору, который из специальной глины или воска делает модель будущего изделия. С помощью инструмента он превращает небольшой комочек податливого материала в череп с перьями, злого клоуна, Кинг Конга и многое другое.







Далее глиняная или восковая голова заливается резиной. Когда она застывает, то снимается — и получается форма. Для тиража таких формочек можно сделать бесконечное множество. Все они цепляются на так называемую ёлку. В её центр заливается расплавленная латунь, которая заполняет все формы.







Далее, когда металл застыл, резина снимается. Бусины срезаются со «ствола» ёлки, и начинается процесс доработки. Мужские сильные руки кропотливо обрабатывают каждую точечку и чёрточку, затем шлифуют изделие и чернят его.



Что интересно, хоть мастера и работают в Ростове, в их родном городе покупателей практически нет.



- За всё время нашей работы – а это около года – в Ростове было всего два заказа, - вспоминает Константин. - Остальное мы продаём по России, а также за рубеж: в Германию, Швецию, Китай.



Так как над созданием бусин работают представители сильной половины, то и сами изделия получаются очень мужскими. Например, темлячные бусины предназначены для украшения ножей. Темляк — это тесьма, надеваемая на рукоять ножа. Он несёт не только эстетическую функцию, но и практичную. Темляк можно надеть на запястье, и тогда оружие никогда не выпадет из рук. Бусины на тесьме дополняют её брутальный вид.







Мастера рассказали, как познакомились с 3D-модельером. Всё вышло случайно и было похоже на волю судьбы. Один из них искал на специальных сайтах 3D-модель, которую бы они купили, чтобы сделать новую бусину. Нашли то, что искали, выписали контакты и хотели вот-вот звонить, делать заказ. Тут на их сайте появился комментарий от человека, который похвалил работу умельцев. Представьте себе, комментарий оставил тот самый модельер, чье изделие хотели купить. Так и стали работать вместе.



Иногда Константин, Виталий, Никита и Владимир берут индивидуальные заказы, но с ними довольно сложно работать. Дело в том, что покупатель может попросить изготовить бусину в виде головы своего друга. А в итоге готовое изделие получается не таким, как он ожидал, поэтому он отказывается от заказа.



- Когда мы работаем по собственным идеям, то не ставим художника или скульптора в какие-либо рамки. Мы просто говорим ему, например, что хотим сделать морду волка, и все. А дальше он сам решает, как этот волк будет выглядеть. Главное, чтобы бусина нравилась создателю, тогда она в любом случае получится красивой.

