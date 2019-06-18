Ростовская актриса стала заслуженной артисткой России



Ростовской актрисе присвоили звание «Заслуженная артистка России». Соответствующий указ президента был опубликован в середине июня. В список лучших вошли 20 деятелей искусства. Среди них оказалась и дончанка Кристина Гаврюкова.



Женщина уже более 20 лет играет в Ростовском театре драмы имени Горького. Она задействована в ведущих спектаклях: «Ревизор», «Милый друг», «Вишнёвый сад», «Люкс № 13», «Три сестры», «Влюблена, умна, хитра», «Невидимые миру слёзы».



Звание «заслуженного» получают артисты, которые внесли весомый вклад в развитие искусства. Человек должен не менее 20 лет плодотворно работать, сохранять и развивать национальные артистические школы, популяризировать национальную культуру и, конечно, получить общественное признание.



Осенью 2018 года руководство театра Горького предложило экспертной комиссии кандидатуру Кристины Гаврюковой. На рассмотрение специалистов отправили список спектаклей, в которых она была задействована.



- Наиболее значимые роли расписываются подробно: как она играла, кого она играла. Ещё прилагаются выдержки из рецензий, которые касаются конкретной артистки. Это именно текстовая характеристика, видео спектаклей не отправляют, — пояснили в пресс-службе театра.



Ростовские зрители знают Гаврюкову как волевую Марию Стюарт из спектакля «Королева», кокетку Дуняшу из «Вишневого сада», роковую и опасную Мадлен Форестье из «Милого друга».



Характерные персонажи достались ей и в знаменитых спектаклях, поставленных по произведениям донских писателей: «Тихий Дон» Михаила Шолохова, «Цыган» Анатолия Калинина, «Матерь человеческая» Виталия Закруткина. В двух последних спектаклях Кристина исполняла главные роли.



Женщина задействована не только в театральных постановках, но и в кинокартинах. Она сыграла подругу вора Петра Глотова в сериале «Смотритель маяка». Фильм снимался в Ростовской области, под Таганрогом. В качестве декорации в посёлке Мержаново построили известный всем маяк в натуральную величину.

