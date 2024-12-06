Ростовская область стала призером XI Всероссийского кинофестиваля туристских видеопрезентаций «Диво России»

Фото: правительство Ростовской области.

Ростовская область стала лауреатом фестиваля - конкурса XI Всероссийского туристического кинофестиваля «Диво России». Финал прошел в Нижнем Новгороде.В 2024 году на конкурс подали 1270 видеопроектов из 75 регионов России. Победителей определили в 35 категориях и номинациях. В финале участие приняли 250проектов.Призеров определяли известные специалисты в области видео маркетинга и брендинга и семь федеральных телеканалов («Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», «Звезда», НТВ, «Первый российский национальный канал», TV-MIX). Также профессионалы помогали участникам ценными советами в дальнейшем развитии их проектов.Ростовская область получила почетные призовые места в шести номинациях. Дипломы победителей вручили Азовскому историко-археологическому и палеонтологическому музею-заповеднику им. А.А.Горбенко, Государственному музею-заповеднику М.А.Шолохова «Тихий Дон», компании «Судаков Тревел», АНО «Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области».Первое место в номинации «Туристические направления», горизонтальный формат занял видеоролик АНО «Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области» о туристской привлекательности региона «Ростовская область: навстречу сердцу, по зову души! Ростовская область». В номинации «Музыкальные видеоклипы» победу одержал видеоролик Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника им. А.А.Горбенко – «Новогодняя ночь в музее, Ростовская область».Кроме того, в финал вошли: АНО «Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области. Они заняли почетное второе место с видеороликом про гастрономический праздник «Донская уха» (номинация «Гастрономический и винный туризм»), видеоролик Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника им. А.А.Горбенко «Ария Азову, Ростовская область» в номинации «Музыкальные видеоклипы» (2-е место); видеоролик Государственного музея-заповедника М.А.Шолохова «Тихий Дон» «Мы донские казаки, Ростовская область» (2-е место); видеоролик Государственного музея-заповедника М.А.Шолохова «Тихий Дон» – «Ниже стремени, Ростовская область» (2-е место в категории «Видеоролики о туризме до 30 секунд»); видеоролик туроператора «Судаков Тревел» «Путешествие в Таганрог, Ростовская область» (2-е место в категории «Игровое кино (туризм)».Стоит отметить, что по итогам 10 месяцев 2024 года численность размещенных в коллективных средствах размещения превысила 1,5 миллионов человек. Это на 36% больше, чем за такой же период в прошлом году. В 2025-м задачи будут активно реализовывать в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».– Участие представителей туротрасли региона во всероссийских конкурсах способствует росту туристической привлекательности Вольного Дона и достижению целей, обозначенных в национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства» – отметил министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко.Чтобы посмотреть полный список победителей и призеров, достаточно зайти на конкурсный сайт. Работы участников все еще продолжают транслировать на «Первом российском национальном канале».