Ростовская горбольница № 20 не смогла купить годовой запас кислорода
В Ростове еще одно медучреждение не смогло приобрести кислород для пациентов с коронавирусом. На участие в конкурсе МБУЗ «Городская больница № 20» ни один поставщик так и не подал заявку. Информация об этом появилась 15 декабря на сайте государственных закупок.
Как сообщал Rostov.ru, медучреждение пыталось закупить 1,69 миллиона баллонов кислорода. Это количество необходимо на весь 2022 год. Жизненно необходимый газ обошелся бы больнице в 125,3 миллиона рублей. На оплату планировали потратить средства, полученные на оказание медпомощи в системе ОМС (прим. - обязательного медицинского страхования).
Однако срок подачи заявок на участие в конкурсе завершился, а желающих подрядчиков так и не нашлось. Известно, что на базе горбольницы № 20 развернут ковидный госпиталь, в котором получают лечение пациенты с коронавирусом. Зачастую им требуется обеспечение кислородом. Медучреждению, вероятно, придется повысить цену, чтобы купить необходимое количество газа в ближайшее время.