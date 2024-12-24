На охрану ЦГБ имени Н. А. Семашко в Ростове выделили почти 7,9 млн рублей

Фото: ростов.ру

В Ростове на услуги частной охраны ЦГБ имени Н. А. Семашко выделили 7,9 миллионов рублей. Информация о повторном тендере появилась на сайте госзакупок.Заказчиком выступает государственное бюджетное учреждение «Центральная городская больница имени Н. А. Семашко». Подрядчик будет обеспечивать охрану нескольких медицинских учреждений в период с 1 января по 31 декабря 2025 года.Сотрудники подрядчика должны всегда быть в чистой и опрятной рабочей одежде. Также они должны иметь при себе рабочий фонарь, средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, а также другие необходимые принадлежности.Это повторная закупка в 2024 году. Стоимость предыдущего тендера составляла 5,9 миллионов рублей. Условия были те же. Однако по итогам приёма заявок ни один участник не предоставил документы на конкурс. Ни одна компания не захотела сотрудничать с такой крупной больницей. Поэтому ЦГБ имени Н. А. Семашко пришлось увеличить стоимость закупки почти на два миллиона. После этого заявку подала только одна компания, которая и стала победителем.