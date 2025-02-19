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Ростовэнерго оштрафовали почти на полмиллиона за риск остановки ТЭЦ-2 при морозах

Ростовэнерго оштрафовали почти на полмиллиона за риск остановки ТЭЦ-2 при морозах

Компания «Лукойл-Ростовэнерго» была оштрафована на полмиллиона рублей из-за потенциальной угрозы остановки ТЭЦ-2 в условиях сильных морозов. Об этом проинформировала пресс-служба Северо-Кавказского управления Ростехнадзора.

В результате внеплановой проверки теплоэлектроцентрали инспекторы выявили десять нарушений, включая некачественное выполнение работ по ремонту обмуровки паровых и водогрейных котлов, а также нерешенную проблему с утечкой на паропроводе.

При выходе из строя энергетических котлов Ростовской ТЭЦ в зимний период возможны проблемы с теплоснабжением для жителей.

Известно, что на юридическое лицо наложен штраф в 400 тысяч рублей, а также оштрафованы два должностных лица на общую сумму 60 тысяч рублей.

Напомним, что ООО «Лукойл-Ростовэнерго», зарегистрированное в Ростове с 2009 года, занимается производством электроэнергии. Генеральный директор – Сергей Левченко.
Фото: Яндекс.Карты
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