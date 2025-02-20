В Ростове неизвестный вонзил нож в спину мужчине и скрылся с места преступления

Фото: соцсцети.

В Ростове-на-Дону мужчине неизвестный воткнул нож в спину. Об этом сообщает Donday.По словам очевидцев, инцидент произошел во дворе дома № 41/2 на улице Волкова.Вечером 20 февраля в одном из домов раздался шум. Местные жители выглянули в окна. Они увидели, как к их дому подъехали полицейские и скорая помощь. Сотрудники правоохранительных органов вели мужчину с ножевым ранением к машине скорой помощи.По предварительным данным, на мужчину напали и скрылись с места происшествия. Подробности случившегося уточняются.