Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове неизвестный вонзил нож в спину мужчине и скрылся с места преступления

В Ростове неизвестный вонзил нож в спину мужчине и скрылся с места преступления
В Ростове-на-Дону мужчине неизвестный воткнул нож в спину. Об этом сообщает Donday.

По словам очевидцев, инцидент произошел во дворе дома № 41/2 на улице Волкова.

Вечером 20 февраля в одном из домов раздался шум. Местные жители выглянули в окна. Они увидели, как к их дому подъехали полицейские и скорая помощь. Сотрудники правоохранительных органов вели мужчину с ножевым ранением к машине скорой помощи.

По предварительным данным, на мужчину напали и скрылись с места происшествия. Подробности случившегося уточняются.
Фото: соцсцети.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.