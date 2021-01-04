Ростовчанку Анастасию Костенко в очередной раз раскритиковали

Критика в комментариях на странице в «Инстаграме» Анастасии Костенко – уже привычный ход событий. На сотни восторженных от красоты модели пользователей приходится столько же хейтеров. Новый пост ростовчанки, опубликованный 8 января, также не остался без колкостей в ее сторону.- Вам нужно много-много тепла, - написала Костенко. - Но жизнь так устроена, что ты пожинаешь то, что сеешь! Поэтому начинайте свой день с благодарности. Самая крутая привычка - не ждать звонка/пинка/сообщения, а предпринимать действия самому. Здесь и сейчас.Высказыванием модели остались довольны далеко не все подписчики. По мнению некоторых пользователей, рассуждения ростовчанки лицемерны.- Ты собралась учить жизни нормальных женщин, уведя мужика от жены? – пишет подписчица.Судя по всему, в комментариях имели в виду мужа Анастасии, футболиста Дмитрия Тарасова. Они поженились в 2018-м, через год после развода спортсмена и Ольги Бузовой. Некоторые уверены, что мужчина начал встречаться с моделью задолго до расставания с певицей.