Супруга ростовчанки Костенко раскритиковали в соцсети за пост о посадке деревьев в стране

Футболиста и мужа ростовской модели Анастасии Костенко раскритиковали в соцсети. Пост о посадке деревьев Дмитрий Тарасов опубликовал на своей странице в «Инстаграме».Спортсмен выложил фото, сделанное во время отдыха вместе с семьей и друзьями в деревне Мингер, в Республике Татарстан. Он написал, что любит природу и ему приятно отдохнуть среди деревьев без мобильных гаджетов. Футболист также поделился мнением о ситуации с лесами в России.- Приятно удивлён новостью, что почти в половине регионов страны лес был восстановлен на большей площади, чем вырублен, - написал муж ростовчанки. - Помню кучи сториз и постов, где каждый возмущался и требовал от государства принять меры. Вот прошел год, провели множество акций по высадке деревьев - и такой итог.Подписчики Тарасова агрессивно отреагировали на его слова. По мнению некоторых пользователей, вся Сибирь и Дальний Восток уже давно «лысые», и ни о каких деревьях там не может идти речи. Некоторые посчитали, что государство вообще ни причем при спасении лесополос и благодарность нужно высказывать именно волонтерам. Как бы то ни было, но Дмитрий пока никак не отреагировал на критику.