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Ростовчанка предлагает выделить полосы для автобусов на двух городских улицах

Ростовчанка предлагает выделить полосы для автобусов на двух городских улицах
Жительница Ростова-на-Дону просит выделить полосы для общественного транспорта на двух улицах города. Надежда Ефремова разместила такую петицию на общественном интернет-портале.

Женщина предлагает организовать дополнительные полосы для автобусов на улице Немировича-Данченко. Также такая мера необходима на улице Дачной на участке от военного госпиталя до Вавилова.

Надежда пишет, что на указанных дорогах постоянно образуются пробки, особенно в часы пик. Чтобы разгрузить дорогу и избавить общественный транспорт от простаивания в заторах, она просит выделить для него отдельные полосы.

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