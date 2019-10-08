Ростовчанка предлагает выделить полосы для автобусов на двух городских улицах



Жительница Ростова-на-Дону просит выделить полосы для общественного транспорта на двух улицах города. Надежда Ефремова разместила такую петицию на общественном интернет-портале.



Женщина предлагает организовать дополнительные полосы для автобусов на улице Немировича-Данченко. Также такая мера необходима на улице Дачной на участке от военного госпиталя до Вавилова.



Надежда пишет, что на указанных дорогах постоянно образуются пробки, особенно в часы пик. Чтобы разгрузить дорогу и избавить общественный транспорт от простаивания в заторах, она просит выделить для него отдельные полосы.