Ростовчанка Полина Диброва прилетела в донскую столицу
Ростовчанка Полина Диброва прилетела в донскую столицу. Девушка опубликовала ролик из аэропорта Платов в социальной сети «Инстаграм».
- Мы на Дону, яркие солнечные краски, надену солнечные очки - и вперед, - пишет российская модель.
Девушка решила посетить Ростов-на-Дону, чтобы провести несколько майских выходных в компании своих друзей и родственников. Образом ростовчанки сразу же восхитились поклонники.
- Выглядишь просто бомба, очень стильный лук, - пишут подписчики.