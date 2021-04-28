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Ростовчанка Полина Диброва прилетела в донскую столицу

Ростовчанка Полина Диброва прилетела в донскую столицу

Ростовчанка Полина Диброва прилетела в донскую столицу. Девушка опубликовала ролик из аэропорта Платов в социальной сети «Инстаграм».

- Мы на Дону, яркие солнечные краски, надену солнечные очки - и вперед, - пишет российская модель.

Девушка решила посетить Ростов-на-Дону, чтобы провести несколько майских выходных в компании своих друзей и родственников. Образом ростовчанки сразу же восхитились поклонники.

- Выглядишь просто бомба, очень стильный лук, - пишут подписчики.

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