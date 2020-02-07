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Ростовчанка Костенко вернулась из роддома

Ростовчанка Костенко вернулась из роддома
Ростовчанку Анастасию Костенко выписали из роддома. Муж Дмитрий Тарасов забрал её и вторую дочку домой. Футболист написал, что для этого отпросился раньше со сборов в Турции.

Анастасия родила малышку 5 февраля. Девочка появилась на свет здоровой. В карточке указано, что её вес – почти 3 400 граммов, а рост – 52 сантиметра. И мама, и дочка чувствовали себя хорошо. Спустя три дня их выписали.

Супруг встретил Костенко с цветами и шариками. Затем он на машине отвёз семью домой. В этот же день с новорождённой познакомилась и старшая дочь супругов - Милана. Разница в возрасте у малышек составляет примерно полтора года. Дмитрий и Анастасия давно говорили, что хотят детей-погодок, так что новость о беременности девушки не стала шоком для окружающих.

Вместе с Костенко в роддом поехала её мама. Тарасов не успел к тому моменту вернуться со сборов казанского клуба «Рубин». Спортсмен около полугода не может найти работу, так что надеется подписать контракт с командой, ведь у него сейчас появилась вторая дочурка.

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