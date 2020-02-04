Муж не успел на роды: у ростовчанки Костенко появилась вторая дочь



Уроженка Ростовской области Анастасия Костенко родила второго ребёнка. У супругов Тарасовых 5 февраля появилась ещё одна дочка.



Девушка рожала в Москве. Она расстроилась из-за того, что муж не успел к ней приехать. Дмитрий сейчас находится в Турции на сборах вместе с казанским клубом «Рубин». Анастасия надеялась, что он успеет вернуться к моменту родов, но, увы, спортсмен не успел. Костенко поехала в больницу вместе с матерью.



Девочка появилась на свет около 17 часов 5 февраля. Она родилась здоровой, рост — 52 сантиметра, вес — почти 3 400 граммов. Дмитрий и Анастасия поделились несколькими трогательными фото из палаты. Молодая мама выглядит счастливой и умиротворённой. И она, и ребёнок чувствуют себя хорошо. Имя малышки супруги пока не раскрывают.



У Тарасовых уже есть один ребёнок — годовалая Милана. Дмитрий после расторжения контракта с «Локомотивом» уже более полугода сидит без работы. Сейчас он надеется, что его возьмут в «Рубин». Ему как никогда сейчас нужен стабильный заработок, чтобы воспитать двоих детей и помогать супруге, которая будет находиться дома с малышками.

