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Ростовчанка Анастасия Костенко ответила хейтерам по поводу нечестных конкурсов

Ростовчанка Анастасия Костенко ответила хейтерам по поводу нечестных конкурсов
Ростовская модель Анастасия Костенко ответила хейтерам на обвинения в проведении нечестных конкурсов. Девушка записала видеообращение в Сети.

Вместе с супругом Дмитрием Тарасовым они проводят масштабный конкурс, главным призом которого станет автомобиль. Подписчики обвинили пару в нечестных конкурсах, где нет настоящих победителей.

Анастасия призналась, что долго не хотела комментировать нападки хейтеров. Однако обвинения перешли все грани.

- Я не позволю распространять слухи о том, что мы кого-то обманываем, - заявила молодая мама. - Будьте терпимее и добрее.

Костенко рассказала, что все конкурсы честные и она сама лично проверяет победителей.

Впрочем, подписчики не верят словам Анастасии. Ведь не первый раз в Сети появляется информация о нечестных конкурсах, которые проводят звезды, поэтому и стоит предполагать, что аудитория просто перестала верить, что может что-либо получить бесплатно.

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