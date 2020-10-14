Ростовчанка Анастасия Костенко ответила хейтерам по поводу нечестных конкурсов

Ростовская модель Анастасия Костенко ответила хейтерам на обвинения в проведении нечестных конкурсов. Девушка записала видеообращение в Сети.Вместе с супругом Дмитрием Тарасовым они проводят масштабный конкурс, главным призом которого станет автомобиль. Подписчики обвинили пару в нечестных конкурсах, где нет настоящих победителей.Анастасия призналась, что долго не хотела комментировать нападки хейтеров. Однако обвинения перешли все грани.- Я не позволю распространять слухи о том, что мы кого-то обманываем, - заявила молодая мама. - Будьте терпимее и добрее.Костенко рассказала, что все конкурсы честные и она сама лично проверяет победителей.Впрочем, подписчики не верят словам Анастасии. Ведь не первый раз в Сети появляется информация о нечестных конкурсах, которые проводят звезды, поэтому и стоит предполагать, что аудитория просто перестала верить, что может что-либо получить бесплатно.