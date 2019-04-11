Ростовчанин украл у сожительницы телефон и обналичил 140 тысяч рублей



Жительница Ростова пострадала от рук близкого человека. Девушку обокрал сожитель. Кража произошла в Октябрьском районе города. Подозреваемого задержали 12 апреля.



Ростовчанка обратилась в полицию и заявила о пропаже телефона, после чего с её карты были списаны 140 тыс. руб.

- По подозрению в данном преступлении оперативники уголовного розыска задержали 32-летнего мужчину, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Как установили полицейские, злоумышленник проживал с потерпевшей. Поссорившись с сожительницей, он украл её телефон и с помощью онлайн-перевода обналичил деньги с банковских карт.



В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража». Он заключен под стражу.