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Ростовчанин украл у сожительницы телефон и обналичил 140 тысяч рублей

Ростовчанин украл у сожительницы телефон и обналичил 140 тысяч рублей
Жительница Ростова пострадала от рук близкого человека. Девушку обокрал сожитель. Кража произошла в Октябрьском районе города. Подозреваемого задержали 12 апреля.

Ростовчанка обратилась в полицию и заявила о пропаже телефона, после чего с её карты были списаны 140 тыс. руб.
- По подозрению в данном преступлении оперативники уголовного розыска задержали 32-летнего мужчину, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Как установили полицейские, злоумышленник проживал с потерпевшей. Поссорившись с сожительницей, он украл её телефон и с помощью онлайн-перевода обналичил деньги с банковских карт.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража». Он заключен под стражу.

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