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Ростовчанин продает статуэтку Бога Солнца за 500 тысяч рублей

Ростовчанин продает статуэтку Бога Солнца за 500 тысяч рублей
Житель Ростова-на-Дону через популярный сайт объявлений продает статуэтку Бога Солнца за полмиллиона рублей. По словам жителя Дона, это уникальный артефакт, принадлежащий древнейшей культуре Хуншань.

В объявлении указано, что статуэтка выполнена из нефрита. Ее вес составляет 25 килограммов, а высота - 60 сантиметров. Сама статуэтка изображена в виде некого пришельца с жабой на голове.

Из чего формируется цена, не понятно, и насколько уникальна эта вещь, - тоже. На момент публикации не удалось связаться с автором, чтобы выяснить все вопросы насчет Бога Солнца.

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