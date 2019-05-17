Ростовчанин продает статуэтку Бога Солнца за 500 тысяч рублей



Житель Ростова-на-Дону через популярный сайт объявлений продает статуэтку Бога Солнца за полмиллиона рублей. По словам жителя Дона, это уникальный артефакт, принадлежащий древнейшей культуре Хуншань.



В объявлении указано, что статуэтка выполнена из нефрита. Ее вес составляет 25 килограммов, а высота - 60 сантиметров. Сама статуэтка изображена в виде некого пришельца с жабой на голове.



Из чего формируется цена, не понятно, и насколько уникальна эта вещь, - тоже. На момент публикации не удалось связаться с автором, чтобы выяснить все вопросы насчет Бога Солнца.