Ростовчанин бросил гранату на игровой площадке в Подольске

Фото: соцесети

Житель Ростова-на-Дону швырнул гранату на детскую площадку в Подмосковье, после чего прогремел взрыв. Информацию об этом сообщили в УМВД России города Подольска.Шокирующий случай произошел в Подольске в ночь на 30 октября на улице 43-й Армии. По данным ведомства, мужчина выбросил светошумовую гранату на дорогу между парковкой и игровой площадкой. Спустя считанные секунду раздался взрыв. Испуганные жильцы обратились в полицию.Правоохранительные органы с помощью видеокамер установили личность подозреваемого. Им оказался 40-летний житель Ростовской области. Мужчину задержали.В настоящий момент по данному факту проводится проверка.