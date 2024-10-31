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Ростовчанин бросил гранату на игровой площадке в Подольске

Ростовчанин бросил гранату на игровой площадке в Подольске

Житель Ростова-на-Дону швырнул гранату на детскую площадку в Подмосковье, после чего прогремел взрыв. Информацию об этом сообщили в УМВД России города Подольска.

Шокирующий случай произошел в Подольске в ночь на 30 октября на улице 43-й Армии. По данным ведомства, мужчина выбросил светошумовую гранату на дорогу между парковкой и игровой площадкой. Спустя считанные секунду раздался взрыв. Испуганные жильцы обратились в полицию.

Правоохранительные органы с помощью видеокамер установили личность подозреваемого. Им оказался 40-летний житель Ростовской области. Мужчину задержали.

В настоящий момент по данному факту проводится проверка.
Фото: соцесети
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