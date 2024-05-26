Ростовчане жалуются на стрельбу по окнам на Сельмаше

Фото: соцсети (тг Тютина).

В Ростове местные жители сообщают о стрельбе из пневматического оружия по их окнам. По словам горожан, стреляли из дома № 25 на улице Селиванова.— Вчера днем (25 мая) стрелял из мощной пневматики, пробил стеклопакет, — рассказала ростовчанка. — Месяца два назад там под окнами было штук шесть битых голубей. Провода, где могли бы быть птицы, висят выше нашего окна. Это говорит о том, что стреляет целенаправленно по окнам.Как выяснилось, с подобной проблемой столкнулись и сотрудники офиса, расположенного неподалеку, и некоторые соседи.— Я только застеклила балкон — и на следующий день мне прилетела пуля! — Подтвердила другая жительница Сельмаша. — Пусть руки отсохнут у этого человека!