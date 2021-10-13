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Ростовчане просят спилить аварийное дерево в центре города

Ростовчане просят спилить аварийное дерево в центре города
В Ростове возле жилого дома вот-вот рухнет аварийное дерево. Происшествие случилось еще в сентябре в переулке Университетском.

Об аварийном дереве, представляющем опасность, рассказали местные жители в соцсетях. Тяжелый ствол надломился в районе дома № 131А, на пересечении Университетского и улицы Лермонтовской. По мнению ростовчан, дерево представляет опасность, так как находится прямо возле жилого дома.

- Напротив дома около трёх недель назад рухнуло большое дерево и всей кроной легло на рядом стоящее, и теперь эта вся конструкция висит над головами прохожих, - пожаловались люди.

Судя по фото, отломившийся ствол весит несколько десятков килограммов и может быть действительно опасным для прохожих. Однако почти за месяц, как произошло ЧП, дерево так никто и не спилил.
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