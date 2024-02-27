Ростовчане пожаловались на отсутствие остановки на Поэтичной

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В Ростове жители просят установить остановочный комплекс на улице Поэтичной. Информацию об этом горожане разместили в своих соцсетях 27 февраля.По словам ростовчан, на улице Поэтичной еще несколько лет назад убрали остановочный комплекс. Из-за этого людям приходится ожидать свой транспорт в дождь, снег и ветер на открытом пространстве.- Сейчас такой сильный ветер, что людям негде даже укрыться, - сказано в жалобе.При каких обстоятельствах остановку снесли, не сообщается. Чтобы решить проблему, ростовчане просят помощи у городских властей.