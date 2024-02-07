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Жители Ростова вынуждены стоять под дождем из-за отсутствия остановки на Еременко

Жители Ростова вынуждены стоять под дождем из-за отсутствия остановки на Еременко
В Ростове жители пожаловались на отсутствие остановки в районе «Золотого Вавилона». Жалобу горожане оставили 7 февраля на сайте Благоустройства.

По словам ростовчан, остановочный комплекс на Еременко ранее демонтировали. Из-за этого люди ежедневно ожидают свой автобус в дождь, снег, ветер и другие неблагоприятные погодные условия.

- На протяжении длительного времени и в настоящий момент отсутствует остановочный комплекс, - сказано в жалобе.

По какой причине навес убрали, не сообщается. Не исключено, что конструкцию хотели отремонтировать или заменить, однако назад так и не вернули.

Напомним, ранее на донской регион обрушились сильные дожди. Сотни улиц в городе буквально ушли под воду. Затопило и близлежащие города.
Фото: Благоустройство
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