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Ростовчане попросили администрацию сделать разметку на улице Лесопарковой

Ростовчане попросили администрацию сделать разметку на улице Лесопарковой
Ростовчане обратились к администрации города с просьбой сделать разметку на дороге по улице Лесопарковой. Инициатива появилась в сети 13 июля.

Автор поста указал, что из-за отсутствия разделительных полос водители не соблюдают дистанцию. По его мнению, это нередко приводит к авариным ситуациям.

- Очень много водителей не соображают, как ездить, и попадают в ДТП, - написал аноним под фото.

На кадрах видно, как по дороге автомобили едут в три ряда «по наитию». Впрочем, комментаторы отметили, что в этом нет ничего необычного.
- При отсутствии разметки водитель должен визуально придерживаться своей полосы, - подчеркнул Сергей Титов.

Другие же пользователи сети иронизировали над тем, как обычно реализуются такие инициативы.

- Сделают в две полосы и с бетонной разделительной, чтоб наверняка. А еще платной, реверсивной, и чтобы каждые пять метров камера с ограничением скорости в 30 километров в час, - шутят автолюбители.

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