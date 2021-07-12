Ростовчане попросили администрацию сделать разметку на улице Лесопарковой
Ростовчане обратились к администрации города с просьбой сделать разметку на дороге по улице Лесопарковой. Инициатива появилась в сети 13 июля.
Автор поста указал, что из-за отсутствия разделительных полос водители не соблюдают дистанцию. По его мнению, это нередко приводит к авариным ситуациям.
- Очень много водителей не соображают, как ездить, и попадают в ДТП, - написал аноним под фото.
На кадрах видно, как по дороге автомобили едут в три ряда «по наитию». Впрочем, комментаторы отметили, что в этом нет ничего необычного.
- При отсутствии разметки водитель должен визуально придерживаться своей полосы, - подчеркнул Сергей Титов.
Другие же пользователи сети иронизировали над тем, как обычно реализуются такие инициативы.
- Сделают в две полосы и с бетонной разделительной, чтоб наверняка. А еще платной, реверсивной, и чтобы каждые пять метров камера с ограничением скорости в 30 километров в час, - шутят автолюбители.