Ростовчане попросили администрацию сделать разметку на улице Лесопарковой

Ростовчане обратились к администрации города с просьбой сделать разметку на дороге по улице Лесопарковой. Инициатива появилась в сети 13 июля.Автор поста указал, что из-за отсутствия разделительных полос водители не соблюдают дистанцию. По его мнению, это нередко приводит к авариным ситуациям.- Очень много водителей не соображают, как ездить, и попадают в ДТП, - написал аноним под фото.На кадрах видно, как по дороге автомобили едут в три ряда «по наитию». Впрочем, комментаторы отметили, что в этом нет ничего необычного.- При отсутствии разметки водитель должен визуально придерживаться своей полосы, - подчеркнул Сергей Титов.Другие же пользователи сети иронизировали над тем, как обычно реализуются такие инициативы.- Сделают в две полосы и с бетонной разделительной, чтоб наверняка. А еще платной, реверсивной, и чтобы каждые пять метров камера с ограничением скорости в 30 километров в час, - шутят автолюбители.