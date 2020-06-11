На разметку дорог Ростова и недостающие знаки выделили более 559 миллионов рублей

На разметку дорог Ростова-на-Дону и недостающие знаки выделили более 559 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Заявку на проведение будущих работ 11 июня разместила городская дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Источник финансирования – бюджет донской столицы.За выделенные деньги подрядчик должен разметить трассы Ростова микростеклошариками, термоплатиком и краской. Полосы необходимо нанести как желтым, так и белым цветами. Кроме того, исполнитель должен смонтировать недостающие в городе дорожные знаки.Ежегодно на разметку дорог выделяют десятки миллионов рублей. С приходом весны полос на трассах как и не бывало. Они тают вместе со снегом.Подать заявку на участие в тендере можно до 29 июня. Победитель станет известен 2 июля.