Ростовчанам обещают на выходных пасмурную погоду и небольшой дождь

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В Ростове-на-Дону на грядущих выходных синоптики прогнозируют облачную погоду, небольшой дождь и плюсовую температуру. Подробнее о погоде рассказали специалисты Росгидрометцентра. В среднем температура воздуха будет колебаться от +3 ночью до + 8 днем.Солнца ростовчанам на грядущих выходных увидеть не получится - небо затянут облака. В субботу, 26 февраля, температура ночью будет плюсовой - столбик термометра покажет +5 градусов. Днем воздух прогреется до +8. В воскресенье, температура будет колебаться от +3 ночью до +7 днем. Дождь, начавшийся утром, продолжится и ночью.В Ростове на выходные дни синоптики прогнозируют преимущественно северо-западный ветер с порывами до 3-4 метров в секунду.