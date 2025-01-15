Ангар для авиакомпании «Азимут» построят в Ростовской области

Фото: Азимут

Госэкспертиза одобрила проект строительства ангара для авиакомпании «Азимут» в донском регионе. Информацию об этом опубликовали 9 января на сайте ЕГРЗ (прим. — Единый госреестр заключений).Ангарный комплекса планируют построить в станице Грушевской на территории аэропорта Платов. Предполагается, что это будет крупное сооружение, где будут ремонтировать самолеты и их детали.Напомним, в конце ноября прошлого года загорелся Sukhoi Superjet 100-95LR донской авиакомпании. На борту в это время находился 91 человек. Пассажиров удалось вовремя эвакуировать. Никто не пострадал.Причиной пожара, по мнению экспертов, стало возгорание топлива, которое произошло из-за деформации топливного бака. После этого происшествия Ространснадзор провёл проверку авиакомпании.В ходе проверки было выявлено около 20 нарушений в области безопасности полетов и организации летной работы. Выяснилось, что авиакомпания скрывала информацию о посадках самолетов с повышенной перегрузкой и превышением скорости снижения. Кроме того, при посадках «Суперджетов» наблюдалось так называемое «козление» — подпрыгивание самолета при касании полосы.