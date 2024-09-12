Ростовчан с 13 сентября ожидают мощные магнитные бури

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Жителей Ростова ожидают мощные магнитные бури с 13 сентября. Об этом сообщили прогнозы специалистов Лаборатории солнечной астрономии.По данным синоптиков, геомагнитный шторм начнется 12 сентября около 21:00. Удары по силе достигнут уровня G1. На следующий день шторм обретет новую силу и достигнет уровня G2. Закончится буря только к 18:00.На следующий день, 14 сентября, магнитосфера будет в состоянии возбуждения до полуночи. Шторм закончится к 15 сентября.В этот период метеозависимым людям придется нелегко. Чтобы улучшить состояние здоровья, необходимо отказаться от тяжелых умственных и физических нагрузок.