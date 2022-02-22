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Ростовчан предупредили об ухудшении погодных условий

Ростовчан предупредили об ухудшении погодных условий

Жителей Ростова-на-Дону предупредили надвигающейся непогоде. Город 25 февраля накроет сильный ветер. Его порывами будут достигать 61 километра в час. Об этом сообщили в управлении ГО и ЧС донской столицы.

Порывы ветра усилятся до 17 метров в секунду. В связи с неблагоприятными погодными условиями ростовчанам не стоит без надобности надобности выходить на улицу. Не исключаются перехлесты проводов, падения деревьев, рекламных щитов и слабоукрепленных конструкций.

Автовладельцам также лучше не парковаться у хлипких конструкций или под сухостоями. Лучше оставлять свой транспорт в предназначенных для этого местах.
Фото: Яндекс.Новости
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