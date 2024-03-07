Ростовчан напугал мужчина, разгуливающий с ножом в центре города

Фото: соцсети (тг Это Ростов!)

В Ростове неизвестный с ножом напугал прохожих. Мужчину с опасным предметом сняли на камеру днем 6 марта. Кадры подозрительного незнакомца опубликованы в социальных сетях.На фото видно, что в руках у горожанина был нож. Лезвие, судя по снимкам, явно превышает 9 сантиметров допустимой длины. Такой нож можно использовать как холодное оружие.На остановке на улице Красноармейской/проспекте Ворошиловском мужчина попытался войти в автобус. Однако водитель, увидев нож, не пустил пассажира.Позже один из прохожих забрал опасный предмет у незнакомца. Где находится сейчас ростовчанин, переполошивший центр города, неизвестно.