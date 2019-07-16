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Ростов вошёл в ТОП-15 городов с высоким содержанием опасного токсичного газа

Ростов вошёл в ТОП-15 городов с высоким содержанием опасного токсичного газа
Ростов-на-Дону попал в список российских городов с опасным уровнем загрязнения диоксидом азота. Соответствующий рейтинг опубликовала организация Greenpeace. Исследование проходило на основе снимков со спутника.

Средняя концентрация газа в Ростове составляет 0,18 единиц Добсона (прим. ред. - единица измерения концентрации газа в атмосфере). Донская столица заняла 11 место в рейтинге из 15 городов.
Ростов вошёл в ТОП-15 городов с высоким содержанием опасного токсичного газа
Список возглавила Москва с показателем 0,78, на втором месте — Санкт-Петербург с показателем 0,38. В Москве такой уровень загрязнения возник из-за огромного количества транспорта. Диоксид азота является продуктом горения топлива.

Этот опасный токсичный газ вызывает респираторные симптомы и заболевания лёгких. В городах с большим его содержанием у жителей возникает риск появления хронический болезней. Именно долгое воздействие диоксида азота на человеческий организм повышает уровень смертности во всём мире.

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