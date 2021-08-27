Ростов и Волгодонск - лидеры по числу новых инфицированных COVID-19

Ростов и Волгодонск лидируют по количеству заболевших коронавирусом в регионе. По данным на 29 августа, за сутки там заболели 200 и 11 человек соответственно.В Тацинском районе диагноз подтвердился у 10 человек. В Азовском, Неклиновском, Семикаракорском районах, а также в Гуково и Таганроге заболели по девять человек. Положительные результаты тестов на COVID-19 получили по восемь жителей Егорлыкского, Сальского, Аксайского, Багаевского районов и Батайска. В Новошахтинске, Каменске-Шахтинском, Новочеркасске и Шахтах - по семь. Столько же зараженных - в Зимовниковском, Мясниковском, Красносулинском, Зерноградском, Миллеровском районах.Борьбу с коронавирусом начали по шесть человек в Дубовском, Песчанокопском, Верхнедонском районах и Азове. В Кашарском, Морозовском, Веселовском и Зверево - по пять. На территории Орловского, Чертковского, Пролетарского, Усть-Донецкого и Октябрьского районов - по четыре. В числе инфицированных оказались по три жителя Заветинского, Мартыновского, Ремонтненского, Кагальницкого, Боковского, Матвеево-Курганского районов, а также городов Донецка и Волгодонска.В Милютинском, Тарасовском, Белокалитвинском, Шолоховском, Советском и Целинском районах заболели по два человека. В Каменском и Родионово-Несветайском - по одному.Общее число зараженных достигло 123 448 человек. Из них 5 931 скончался в ковидном госпитале. По информации регионального правительства, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.