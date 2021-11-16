Ростов, Таганрог и Шахты - лидеры по числу новых пациентов с коронавирусом

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области зафиксировали еще 643 случая инфицирования коронавирусом. По данным на 18 ноября, большинство зараженных - жители донской столицы (194 человека). Второе место делят Таганрог и Шахты - там заболели по 31 человеку. Немного меньше людей с подтвержденным COVID-19 выявили в Волгодонске - 30 человек.В Аксайском районе положительные результаты ПЦР-тестов получили 19 человек, а в Азовском и Новочеркасске - по 15. На территории Красносулинского района - 14 человек, в Миллеровском - 13, а в Мясниковском - 12. В Зимовниковском и Белокалитвинском районах вирус подхватили по 11 жителей. По 10 заболевших оказалось в Сальском, Неклиновском районах, а также в Новошахтинске, Зверево, Азове, Каменске-Шахтинском.В числе зараженных - по девять жителей Семикаракорского, Каменского, Октябрьского районов и Батайска. В Кагальницком, Тарасовском, Зерноградском, Егорлыкском - по семь. Пациентами с COVID-19 стали по шесть человек из Песчанокопского, Тацинского, Дубовского, Константиновского, Обливского, Заветинского и городов Гуково, Донецка.Коронавирус обнаружили у пяти человек, проживающих в Орловском, Целинском, Чертковском, Мартыновском, Волгодонском, Цимлянском, Морозовском районах. В Кашарском, Шолоховском, Милютинском, Веселовском, Багаевском - по четыре. На территории Куйбышевского, Ремонтненского, Боковского и Пролетарского - по три.Положительные результаты тестов на коронавирус получили по двое жителей Верхнедонского, Родионово-Несветайского и Матвеево-Курганского районов. Наименьшее количество зараженных выявили в Усть-Донецком и Советском районах. Там COVID-19 подхватили по одному человеку.Всего за период пандемии опасную инфекцию обнаружили у 167 740 человек. Большинство из них уже выздоровели, однако побороть вирус смогли не все. По информации областного правительства, 8 278 пациентов ковидных госпиталей скончались от тяжелых последствий.