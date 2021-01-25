Большинство новых заразившихся коронавирусом на Дону - ростовчане

Донская столица в очередной раз подтвердила бесспорное лидерство по числу новых зараженных коронавирусом в регионе. Свежие данные передает правительство Ростовской области.По состоянию на 27 января в регионе зарегистрировали 379 случаев заболевания коронавирусом. Большинство из них, 144 человека, - ростовчане. Батайск также остается в лидерах по числу зараженных - 10 человек. Столько же заболело в Волгодонске, Таганроге, Шахтах и Азовском районе.Немногим менее - в Новочеркасске, Новошахтинске, Неклиновском и Сальском районах - по девять заболевших. В Аксайском и Миллеровском районах специалисты зафиксировали по восемь больных. В Каменском, Красносулинском, Пролетарском и Семикаракорском районах - по семь зараженных. В Песчанокопском районе - шесть заболевших, в Каменске-Шахтинском, Зимовниковском и Мясниковском районах - по пять.Меньше заболевших выявлено в Азове, Гуково, Белокалитвинском, Боковском, Егорлыкском, Зерноградском, Матвеево-Курганском, Октябрьском, Орловском, Ремонтненском, Тацинском, Чертковском - по четыре человека. В Багаевском, Верхнедонском, Веселовском, Константиновском, Морозовском, Тарасовском, Усть-Донецком, Шолоховском районах - по три инфицированных. В Зверево, Дубовском, Кагальницком, Кашарском районах зарегистрировали по два человека с коронавирусом. По одному заболевшему - в Донецке, Мартыновском, Обливском, Цимлянском районах.Нарастающим итогом общее число заболевших опасным вирусом в Ростовской области достигло 62 193 человек. Несмотря на соблюдение ограничительных мер, люди продолжают заболевать и умирать от COVID-19.