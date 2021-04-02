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Ростов остается лидером по числу инфицированных COVID-19

Ростов остается лидером по числу инфицированных COVID-19
В Ростовской области за сутки коронавирусом заболели еще 240 человек. Большинство из них (97 заболевших) - жители донской столицы. На втором месте по числу зараженных оказались Зерноградский и Азовский районы. Там положительные тесты получили по девять человек.

Борьбу с вирусом начали семь батайчан и по шесть жителей Новошахтинска и Орловского района. В Белокалитвинском, Аксайском районах, а также в Шахтах, Таганроге, Гуково - по пять человек. По четыре инфицированных появились в Егорлыкском, Морозовском, Красносулинском, Багаевском и городе Каменск-Шахтинский.

В Мартыновском, Неклиновском, Ремонтненском, Тарасовском, Семикаракорском, Цимлянском, Каменском и Милютинском районах заболели по три человека. Аналогичная ситуация в Тацинском, Константиновском, Донецке и Новочеркасске.

По два случая заражения COVID-19 зафиксировали в Волгодонске. Столько же людей получили положительные тесты на территории Сальского, Пролетарского, Зимовниковского, Мясниковского, Кагальницкого и Дубовского.

Меньше всего инфицированных выявили в Целинском, Песчанокопском, Усть-Донецком, Миллеровском, Кашарском, Матвеево-Курганском, Чертковском, Зверево и Азове. Там пациентами с коронавирусом стали по одному жителю.

За период пандемии диагноз подтвердился у 82 043 дончан. Из них 3 676 не смогли справиться с инфекцией. По информации областного правительства, только за последние сутки скончались пять пациентов ковидных госпиталей. Все умершие страдали хроническими заболеваниями.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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