Ростов оказался на первом месте по числу зараженных коронавирусом на Дону

В Ростовской области выявили еще 240 случаев заболевания COVID-19. За сутки с 21 по 22 марта наибольшее количество зараженных выявили в донской столице (96 человек). Второе место делят Таганрог, Новочеркасск и Батайск. В этих городах положительные результаты тестов на коронавирус получили по девять человек.В Семикаракорском районе и городе Шахты вирус подхватили по восемь дончан, а в Аксайском, Каменском, Белокалитвинском - по семь. В Зерноградском районе диагноз подтвердился у шести жителей, в Неклиновском - у пяти.По четыре инфицированных оказались на территории Сальского, Тарасовского, Цимлянского, Тацинского, Миллеровского районов, а также Гуково и Новошахтинска. Борьбу с вирусом начали по три человека в Милютинском, Азовском, Красносулинском, Егорлыкском и Волгодонске.Пациентами с COVID-19 стали по два жителя Морозовского, Песчанокопского, Чертковского, Веселовского, Зимовниковского, Матвеево-Курганского, Кагальницкого и Целинского районов. Аналогичная ситуация в Донецке, Зверево, Каменске-Шахтинском. В Орловском, Куйбышевском, Боковском и Багаевском выявили всего по одному зараженному.С начала пандемии вирус обнаружили у 78 672 жителей донского региона. По информации правительства области, из них 3 414 пациентов ковидных госпиталей не смогли побороть инфекцию. За минувшие сутки COVID-19 унес жизни 14 дончан в возрасте от 60 до 86 лет.