Ростов оказался на первом месте по числу новых зараженных коронавирусом в области

По количеству новых заболевших COVID-19 в регионе снова лидирует Ростов. Об этом сообщило региональное правительство.По состоянию на 3 октября среди 219 новых инфицированных в Ростовской области 112 проживают в донской столице.В Волгодонске COVID выявили у 19 человек. По числу зараженных не отстали Таганрог (15) и Батайск (11).Среди районов и городов, в которых зафиксировано менее 10 случаев заболевания, первое место занял город Гуково - девять человек. В Зерноградском районе заразились семь жителей донского региона, а в Октябрьском - шесть. В Азове и Сальском районе пациентами с диагнозом «коронавирус» стали пять человек.По три человека инфицированы в Целинском, Морозовском районах и городе Новочеркасске. Шахты, Белокалитвинский, Каменский и Семикаракорский районы обошлись двумя зараженными. Меньше всего опасный вирус коснулся Волгодонского, Мясниковского, Песчанокопского, Мартыновского, Миллеровского, Тарасовского, Пролетарского, Тацинского, Родионово-Несветайского районов и города Зверево. Здесь выявлено всего по одному заболевшему за минувшие сутки.