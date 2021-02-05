Ростов-на-Дону – лидер по количеству новых заразившихся коронавирусом в регионе

Лидером по числу новых инфицированных COVID-19 в донском регионе стал Ростов. За сутки с 6 на 7 февраля выявлено 360 заразившихся.За прошедшие 24 часа в донской столице зафиксировано 130 заболевших. Еще 19 человек заразились в Таганроге, 13 – в Батайске, 12 – в Неклиновском районе и 11 – в Сальском. В Новочеркасске, Гуково и Шахтах выявлено по 10 инфицированных, в Новошахтинске, Миллеровском и Азовском районах – по девять, в Семикаракорском, Белокалитвинском, Егорлыкском, Зерноградском и Мясниковском – по семь. Диагноз «коронавирус» подтвердился у пяти жителей Волгодонска, Морозовского и Милютинского районов, у четырех – Азова, Донецка, Кагальницкого, Каменского, Константиновского, Волгодонского, Багевского, Тарасовского и Пролетарского районов.Еще по три человека заболели в Октябрьском, Ремонтненском, Матвеево-Курганском, Веселовском, Зимовниковском районах и Зверево, по двое – в Верхнедонском, Куйбышевском и Целинском районах. Только по одному инфицированному выявлено в Обливском, Аксайском, Кашарском районах, а также в Каменске-Шахтинском.